TOFAŞ - Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 79-71

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Semih Vural, Ayşenur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Devin Williams 10, Tarik Phillip 12, Rion Brown 16, Berk Uğurlu 7, Berkan Durmaz 5, Muhsin Yaşar 9, Samuel Mejia 9, Matthew Lojeski 7, Muhaymin Mustafa 2, Barış Ermiş 2

MEKSA YATIRIM AFYON BELEDİYESPOR: Jordon Benjamin Crawford 13, Corey Davis Jr. 13, Gregor Hrovat 17, Peyton James Aldridge 12, Talib Zanna 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 10, Ali Ulaş Peker, Sinan Sağlam, Burak Eşlik 2, Ali Tuncer

1'İNCİ PERİYOT: 22-13

İLK YARI: 45-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-54

5 FAUL: 37.24 Gregor Hrovat (Meksa Yatırım Afyon Belediyespor)

TOFAŞ, ING Basketbol Süper Ligi 22'nci haftasında sahasında Afyon Belediyespor'u 79-71'lik skorla mağlup etti.

Mücadeleye etkili başlayan TOFAŞ, Berkan Durmaz'ın orta mesafeden isabetiyle ilk 5 dakikayı 10-4 önde geçti. Rion Brown'un sayılarıyla farkı açan ev sahibi, periyodun son saniyesinde gelen Muhsin Yaşar'ın basketi sonrası bu bölümü 22-13'lük skor avantajıyla kapadı.

İkinci periyodun başında Mejia'nın dış atış isabetiyle fark 12'ye çıktı: 25-13. Gregor Hrovat üzerinden hücumlarını yönlendirerek sayılar bulan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, farkı da bir ara 5 sayıya kadar indirdi: 29-24. Devin Williams ve Rion Brown ikilisiyle hücumda üst üste sayılar bulan TOFAŞ, soyunma odasına da 45-36 üstün girdi.

Dönüşte oyundaki kontrolünü sürdüren Bursa temsilcisi, Mejia'nın dış atış isabetiyle bu kez farkı 16'ya çıkardı: 54-38. Konuk ekipte Jordon Crawford ve Mehmet Fırat Alemdaroğlu'nun hücumda sorumluluk alarak skorlar üretmesine karşın TOFAŞ, final periyoduna da 64-54'lük üstünlükle başladı.

Son periyot ile birlikte maçtaki direncini artıran Afyon temsilcisi, üst üste bulduğu sayılarla farkı azaltırken; Corey Davis Jr.'ın dış atış isabetinin ardından fark 33'üncü dakika içerisinde 3'e indi: 67-64. Crawford'ın hızlı hücumdan gelen basketi sonrası skor 70-69'a geldi. TOFAŞ'ı krizden çıkaran isim ise Tarik Phillip oldu ve dış atış isabetiyle takımına nefes aldırdı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, parkeden 79-71 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA