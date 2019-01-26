TOFAŞ - Pınar Karşıyaka: 93-91

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erşan Kartal, Özge Şentürk

TOFAŞ: Kenneth Kadji 19, Kyle Weems 17, Sammy Mejia 20, Diante Garrett 15, Frank Elegar 7, Barış Ermiş 2, Muhsin Yaşar 5, Yiğit Arslan 7, Berkan Durmaz 1, Muhaymin Mustafa

PINAR KARŞIYAKA: Birkan Batuk 13, İlkan Karaman 5, Assem Ahmed Mohamed Marei 25, Seketoure Michael Henry 7, Erving Walker 12, Berk Uğurlu 12, Chris Evans 9, Akif Egemen Güven 8, Berke Aygündüz, Erdi Gülaslan

1'İNCİ PERİYOT: 22-24

İLK YARI: 41-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-61

NORMAL SÜRE: 81-81

5 FAUL: 40.10 Kenneth Kadji (TOFAŞ), 36.19 Seketoure Michael Henry, 39.27 Assem Ahmed Mohamed Marei, 39.40 İlkan Karaman (Pınar Karşıyaka)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında TOFAŞ, sahasında uzatmaya giden maçta Pınar Karşıyaka'yı zorlanmasına karşın 93-91'lik skorla mağlup etti.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadele Mejia ve Birkan'ın karşılıklı dış satı isabetleriyle başladı. Mejia ile pota altı etkinliğini sürdüren TOFAŞ, ilk 4 dakikayı 12-5 önde geçti. Ancak Marei'nin ağırlığını koymasıyla oyunda ritmini bulan Pınar Karşıyaka, 10-0'lık seri yakalarken skoru da 12-15'e çekti. TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, savunma direncinden ötürü Yiğit Arslan'ı oyuna alırken, ev sahibi farkı azaltsa da ilk çeyreği konuk ekip 22-24 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin hemen başında o ana dek sayısı bulunmayan Weems, üst üste üç kez üçlük kaydederken TOFAŞ da bir anda skor 31-26'ya getirdi. Ancak savunmada toparlanan İzmir ekibi, hücumda da hızlı hücumlarla sayılar bulurken, 19'uncu dakika içerisinde Evans'ın orta mesafe isabetiyle Pınar Karşıyaka skoru 36-37 yaptı. Buna karşın TOFAŞ, son anlarda Mejia'nın serbest atış isabetleriyle devreye 41-39 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe Kadji'nin üst üste bulduğu 7 sayıyla başlayan TOFAŞ, 10-0'lık seri yakaladı ve skoru 46-39'a getirdi. Ancak Marei ve İlkan'ın serbest atışlarında hata yapmaması ve pota altını etkin kullanmasıyla Pınar Karşıyaka ayakta kaldı ve 29'uncu dakikada Henry'nin üç sayılık basketiyle birlikte uzun bir aradan sonra öne geçti: 57-59. Konuk ekip final çeyreğine de İlkan'ın basketiyle 57-61'lik üstünlükle başladı.

Oyundaki hakimiyetini kader periyodunun başında da sürdüren Pınar Karşıyaka, üç sayı çizgisi gerisinden de yüksek isabetler ile oynayınca 12-0'lık seri yakaladı ve 32'nci dakikada sonunda skoru 57-65 yaptı. 34'üncü dakika içerisinde farkı çift hanelere taşıyan konuk ekip karşısında TOFAŞ, Weems ve Yiğit'in üst üste üçlüklerinin yanı sıra Mejia ve Kadji ile de serbest atış çizgisinde hata yapmadı ve farkı 3'e indirdi: (70-73). Normal sürede bitime 40 saniye kala Marei pota altı isabetiyle İzmir ekibini 75-81 önde tutarken, Mejia'nın dış sayı isabetiyle son 30 saniyeye 79-81'lik skorla girildi. Pınar Karşıyaka top kaybı yaparken, akabinde Mejia iki serbest atışı da skora çevirdi ve son 18 saniyede skor 81-81'e eşitlendi ve maç da bu skorla uzatmaya gitti.

Uzatmalara iyi başlayan TOFAŞ, Weems'in basketi sonrası uzun bir aradan sonra öne geçti: 84-83. Elegar'ın basket faulünden gelen sayıları ve Garrett'ın rüzgarı iyice lehine çeviren TOFAŞ skoru 90-83'e getirirken taraftar desteğini de arkasına aldı. Son anlardaki top kayıplarının ardından konuk ekip farkı eritmeye başlarken son saniyede Elegar'ın blok yapmasının ardından TOFAŞ maçı 93-91'lik skorla kazandı. Böylelikle Bursa temsilcisi ligdeki 10'uncu galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka ise 9'uncu kez mağlup oldu.

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DHA