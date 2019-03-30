TOFAŞ - Türk Telekom: 85-82
TOFAŞ: Barış Ermiş 8, Mejia 17, Weems 10, Kadji 17, Muhsin Yaşar 10, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 7, Elegar 12
SALON: TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker
TOFAŞ: Barış Ermiş 8, Mejia 17, Weems 10, Kadji 17, Muhsin Yaşar 10, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 7, Elegar 12
TÜRK TELEKOM: Landesberg 9, Yunus Emre Sonsırma 11, Gabriel 15, Campbell 12, Stimac 18, Redding 7, Polat Kaya 7, Ender Arslan, Nusret Yıldırım 3
1'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 48-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61
5 FAUL: 32.35 Muhsin Yaşar (TOFAŞ) - 37.32 Polat Kaya (Türk Telekom)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında TOFAŞ kendi sahasında Türk Telekom'u 85-82 mağlup etti.
DHA
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