Tofaş'a akıllı üretim teknolojileri kapsamında 5 ödül

İSTANBUL (AA) - Tofaş, bu yıl dördüncüsü düzenlenen IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri'nde 5 ödüle layık görüldü.

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, "İmalatta Rekabet Edebilirliğin Artırılması: Etkinlik, Otomasyon, Dijital Strateji ve Teknoloji" temalı IDC Akıllı Üretim Zirvesi 2019, İstanbul'da düzenlendi.

Sürdürülebilir başarının ardında insana, teknolojiye ve çalışma ortamına yönelik yatırımların yer aldığı anlayış ile faaliyetlerini sürdüren Tofaş, IDC Akıllı Üretim Zirvesi 2019'dan 5 ödülle döndü. Üretim ile perakende sektöründe dijital dönüşüm, dönüştürücü teknolojilerin sektöre etkisi, inovasyon ve Endüstri 4.0'ın durumunun ele alındığı zirvede, dijital dönüşümü şekillendiren en son teknoloji ve stratejiler mercek altına alındı.

Etkinlikte ayrıca, bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen IDC Türkiye Akıllı Üretim Teknoloji Ödülleri de sahiplerini buldu. Organizasyona katılan projeler, CIO ve akademisyenlerden oluşan jüri ekibi tarafından değerlendirildi.





- Tofaş'a iki ayrı birincilik





Tofaş, "Büyük Veri & Analitikler" kategorisindeki "Akıllı Bulutta IoT Büyük Verisiyle Gerçek Zamanlı Tahminleme" projesi ile birincilik ödülünün sahibi oldu. Tofaş, "Üretimde Nesnelerin İnterneti" kategorisinde ikincilik ödülünü alırken, "Veri Altyapısı" kategorisinde birincilik, "Mükemmel Müşteri Deneyimi" ve "Kurumsal Dönüşüm" kategorilerindeki projeleriyle de ikincilik almaya hak kazandı.

Ödülleri Tofaş adına İş Çözümleri Müdürü Haydar Vural, Yazılım ve Süreç Entegrasyonu Yöneticisi Eren Çopur, Sistem ve İşletim Yöneticisi Mahir Genç, Veri Bilimi Uzmanı Güler Yemenici, Sistem Yönetim Uzmanları Burak Özşimşek ve Taner Erten teslim aldı.

Kaynak: AA