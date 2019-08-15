TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu





BURSA (AA) - Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ ile Bursa Medicana Hastanesi arasında sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan kulübün genel menajeri Tolga Öngören, Medicana gibi önemli bir markayla beraber olmaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Başantrenör Orhun Ene ise anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı da sözleşme süresi boyunca kulübün tüm sportif takımlarının sağlık sponsorluğunu üstleneceklerini kaydetti.

Toplantı sonunda Remzi Karşı'ya 6 numaralı Barış Ermiş ve 9 numaralı Sammy Mejia formalarının hediye edildiği ifade edildi.

Kaynak: AA