TOFAŞ'ın yeni sezon hazırlık ve kamp programı belli oldu

2019-2020 sezonunda 7Days EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele verecek olan TOFAŞ, yeni sezon çalışmalarına 15 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

TOFAŞ'ın yeni sezon öncesi hazırlık ve kamp programı belli oldu. 2019-2020 sezonunda Basketbol Süper Ligi ve 7Days Eurocup'ta mücadele edecek olan mavi-yeşilliler, sağlık kontrollerinin ardından hazırlıklarının startını 15 Ağustos Perşembe günü Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde verecek. Çalışmalarına 2-15 Eylül tarihleri arasında Antalya Belek'teki spor oteli Gloria Sports Arena'da gerçekleştireceği kamp ile devam edecek olan Bursa temsilcisi, burada 2 hazırlık turnuvasına katılacak.

HAZIRLIK MAÇLARI ANTALYA'DA BAŞLAYACAK

5-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek GSA-Smart Casual Cup 2019'a TOFAŞ Basketbol Takımı'nın yanı sıra Fransa'dan AS Monaco, Rusya'dan Unics Kazan ve Türkiye liginden Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Sompo Sigorta ve Türk Telekom takımları katılacak. 11-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gloria Cup'ta ise TOFAŞ ile birlikte Euroleague temsilcileri Anadolu Efes, CSKA Moskova, Zalgiris Kaunas ile Basketbol Süper Ligi ekipleri Galatasaray Doğa Sigorta ve Teksüt Bandırma yer alacak. Turnuvalardaki gruplar ve detaylı maç programı daha sonra açıklanacak.

CEVAT SOYDAŞ TURNUVASI 18-21 EYLÜL'DE

Bu sene 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası ise 18-21 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak. TOFAŞ'ın ev sahipliğinde Bursa'da gerçekleştirilecek turnuvaya mavi-yeşilliler dışında; Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile Türkiye'den Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol, Bahçeşehir Koleji ve OGM Ormanspor takımları katılacak.

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DHA