Togar hedef büyüttü

Tekkeköy Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Hasan Togar, "Üçüncü ligde bir ilçe aldık. Bugün birinci ligde olduğumuzu gururla söylüyorum. Artık sıra Tekkeköy'ü süper lige taşımaya geldi. 3 yıl içerisinde süper lige çıkmış bir Tekkeköy ilçesi hedefliyoruz" dedi.

Başkan Togar, Tekkeköy Belediyesi Sevgi Tekkesi'nde basın toplantısı düzenledi. 1999 yılında siyasete girmeye niyet ettiklerinde iki büyük hayalinin olduğunu belirten Başkan Togar, "Bu ilçeye Allah nasip ederse bir hastane ve fakülteyi getireceğiz. Üçüncü ligde bir ilçe aldık. Bugün birinci ligde olduğumuzu gururla söylüyorum. İlçenin meydanında 12 bin metrekare alan içerisinde dışarıdan misafirleri geldiğinde "neyiniz var burada" dediğinde "kent müzesi var bu ilçede" diyoruz. 5 yıl önceki halini hepimiz biliriz. İçerisinde sinema salonu olan Türkiye'nin tek gençlik merkezi Tekkeköy'de. Tekkeköy'de Karadeniz'in bütün hamamlarını dolaşarak tecrübe ettiğimiz Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle bezenmiş Osmanlı Hamamı'nın tamamlanmasına 15 gün kaldı. Bu ilçeye geldiğinizde hanım konakları, kurşunlu şelalesi, spor kompleksi bütün bu tesisler ilçenin yaşam standardını yükselten tesisler. Bunlar sadece burada yaşayan insanların standartlarını yükseltiyor. Artık sıra Tekkeköy'ü süper lige taşımaya geldi. Bu ilçeye kamu yatırımlarını getirmeniz lazım. Bu ilçenin doğusuna oradaki bütün gelecek yoğunluğu orada tutacak Samsun'un en az 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak. En az 250 yataklı bir devlet hastanesi olacak. 100 yıllık hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımız, Tekkeköy'e ikinci büyük hayalimiz olan 3 bin kişilik üniversite yurdunu müjdeledi. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın "400 dönümlük yer istiyoruz" dedi. Samsun Üniversitesi'nin ikinci büyük kampüsünü Tekkeköy'de olacak. Çırakman yamaçlarında 400 dönüme yakın hazine arazisi topluyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde hazırlayacağız. 16 dönümlük Samsun Üniversitesi'nin fakülte binalarını inşallah 2020 yılının sonu, 2021 yılının başında ilçeye kazandıracağız. 3 yıl içerisinde süper lige çıkmış bir Tekkeköy ilçesi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Eski belediye binasını yıkacağız"

Başkan Togar, eski belediye binasının yıkılıp, altında yer altı otoparkı olan 7 katlı alışveriş merkezi yapacaklarını söyledi. Başkan Togar ayrıca, Tekkeköy Belediyesi'nin arkasındaki 5 dönüm bir alana Karadeniz Bölgesi'ne örnek olacak Medres-i Külliye yapacaklarını dile getirdi.

"Veterinerlik Lisesi'ni kazandıracağız

Kanseri erken teşhis eden dedektör köpeklerinin yetiştirileceği bir Veterinerlik Lisesi'ni Tekkeköy'e kazandıracaklarını kaydeden Başkan Togar, "İnsanlar oturuyor. Yetiştirilmiş köpekler onların nefeslerini kokluyor. Köpekler herhangi bir insanda kanserle ilgili nefes bozukluğunu anladığında onun yanında duruyor ve yüzde 95 başarı sağlıyor" diye konuştu.

"Alanında en büyüğü olacak"

Hacıosman Ormanı'na yapılacak Millet Bahçesi ve Park Ormanı projesinin belki de Türkiye'de dalında en büyük alanın olacağını ifade eden Başkan Togar, "Doğal bir ormanımız var. 1 milyon 560 bin metrekare büyüklüğünde. Bu projemizi ormanı hiç bozmadan hayata geçireceğiz. Cumhurbaşkanımız da destek verecek" şeklinde konuştu.

"Kenevir tekstil fabrikasını kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir tekstil fabrikasının talimatını kendilerine verdiğini açıklayan Başkan Togar, "Dünyanın en çok işçi çalıştıran sektörü tekstildir. İnşallah bu ilçeye kenevir tekstil fabrikasını da Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getirerek kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"40 milyon lira borcumuz var"

Tekkeköy Belediyesi'nin mali durumu hakkında da bilgi veren Başkan Togar, "Görevi devraldığımızda Tekkeköy Belediyesi'nin 33,5 milyon lira borcu vardı. Bugün 150 milyon lira bir borcumuzdan bahsediyorlar. 150 milyon lira borcu olan belediye batmış demektir. Batmış belediyeyi kimse kurtaramaz. Tekkeköy Belediyesi'nin 18 milyon lira piyasa borcu var. 22 milyon lira da İller Bankası'ndan kullandığımız 10 yıl vadeli kredi borçları var. Yani 40 milyon lira borcumuz var. Eğer bu belediyenin 150 milyon lira borcunu ispat ederlerse ben ertesi gün belediye başkanlığı görevinden ve adaylıktan istifa ederim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA