Togar’dan hodri meydan

Tekkeköy Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı AK Parti Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, davasına sahip çıkamayan, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişenler, tek derdi makam ve mevki olanların, belediyenin 200 milyon TL borcu yalanıyla insanları kandırmaya çalıştığını belirterek, "Hodri meydan diyorum. Eğer belediyenin borcu dedikleri gibiyse ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Cumhur ittifakı adaylığından da çekileceğim. Peki, bunu söyleyenler bu yürekliliği gösterebilecekler mi?" dedi.

"Hiç kimse yalanların ardına sığınmasın"

Tekkeköy Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, Tekkeköy halkını hafife alarak türlü oyunlar oynayanların bütün oyunlarının bir bir bozulduğunu ama hala daha birilerinin yalanlara sarılarak ayak oyunları yaptığı söyledi. Seçimlerin geleceğe ve güçlü yarınlara açılan önemli bir kapı olduğunun altını önemle çizen Hasan Togar, "Davasına sahip çıkmayan, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişenler, tek derdi makam ve mevki olanlar şimdi de belediyenin 200 milyon TL borcu yalanıyla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Buradan açıkça ilan ediyorum. Hodri meydan diyorum. Eğer belediyenin borcu dedikleri gibiyse ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Cumhur İttifakı adaylığından da çekileceğim. Peki, bunu söyleyenler bu yürekliliği gösterebilecekler mi? Tek kelimeyle yazık diyorum. Yazık ki yalanlarla bu seçim atmosferini kirletmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

"Akılları almıyor anlıyorum ya vicdanları"

Tekkeköy Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı Tekkeköy Belediye Başkan Adayı Hasan Togar, "Tekkeköy'ü eski zamanlara, bundan yirmi yıl önceye çevirmeye çalışıyorlar. Geleceği bırakmışlar geçmişteki saltanatlarına geri dönmek istiyorlar. Artık o tren kaçtı. Artık Tekkeköy'ün sahibi Tekkeköy halkıdır. Tekkeköylüdür. Tekkeköy kimsenin tapulu malı değildir. İnsanların karşısına geçerek yalan söylüyorlar. Kurnazlık yapmaya çalışıyorlar. Çünkü sığınacakları başka bir şeyleri yok. Ben bu ilçede doğdum ve büyüdüm. Yaşıyorum, Rabb'im ömür verirse burada yaşlanacak ve bu topraklarda öleceğim. Bu yalan ve kurnazlıktan başka bir şeyleri olmayanlara soruyorum. Ne yaptınız, hangi hizmeti getirdiniz. Projeleriniz neler. Ben karşımda kalbi Tekkeköy ve Tekkeköy halkı için atan rakipler görmek isterdim. Ama bu arkadaşların kalbinde makam var, hırs var, mevki var, kurnazlık var ve maalesef yalan var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA