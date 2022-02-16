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  3. TOGG 9 kadroya personel alımı| Başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar? TOGG 2022 Şubat ayı iş ilanları...

TOGG 9 kadroya personel alımı| Başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar? TOGG 2022 Şubat ayı iş ilanları...

TOGG 9 kadroya personel alımı gerçekleştireceğini linkedin sayfası üzerinden duyurdu. Bunun üzerine kariyer hedefini bu yöne çevirenler başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar? sorularını araştırmaya başladı. İşte, TOGG 2022 Şubat ayı iş ilanları...

TOGG 9 kadroya personel alımı| Başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar? TOGG 2022 Şubat ayı iş ilanları...

TOGG 9 kadroya personel alımı gerçekleştireceğini linkedin sayfası üzerinden duyurmasıyla iş arayanların dikkatini çekti. Haberimizden başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar? gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz... Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu, 9 kadro için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, TOGG’un resmi internet sitesi üzerinden ve TOGG LinkedIn hesabı üzerinden ve TOGG iş ilanları için kariyer sayfaları üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, TOGG 2022 Şubat ayı iş ilanları...

TOGG 9 kadroya personel alımı| Başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar?

TOGG 9 KADROYA PERSONEL ALIMI, BAŞVURU ŞARTLARI NE?

LinkedIn üzerinden TOGG iş ilanlarına başvuru yapmak isteyenler, başvuru şartlarına uyum sağlamaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilir. TOGG’un başvuru şartları için LinkedIn sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TOGG 9 kadroya personel alımı| Başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar?

HANGİ ALANLARDA ALIM OLACAK?

Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), personel alımı yapacağı kadroları LinkedIn hesabı üzerinden duyurdu. Açıklanan kadrolar şöyle:

IT Vendor & Contract Management
Modeler (Alias)
Modeler (VR)
Electrical System Validation & Testing
Design Technical Operations
User Interface Design
User Experience Design
E/E Systems Network Architect
Infotainment System Component Owner

TOGG 9 kadroya personel alımı| Başvuru şartları ne? Hangi alanlarda alım olacak? Maaşları ne kadar?

TOGG PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?

TOGG şirketinde personellerin İşçi vasfı ile tanımlanan elemanların asgari ücret bandında maaş aldıkları öngörülürken, AR-GE kısmında yer alan personel ve mühendislerin ücretleri daha fazladır. Henüz açıklanmış bir maaş aralığı ise bulunmamaktadır.

Gül Erdoğan
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