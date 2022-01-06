TOGG araba fiyat listesi 2022 | Ne kadar olacak 2022? Fiyatı belli oldu mu? TOGG Sedan fiyatı kaç TL olacak? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkacak?

Türkiye'nin ilk yerli ve mili otomobili TOGG'un çalışmaları sürüyor. Alanında uzman isimlerin sürdürdüğü çalışmalarla otomobil pazarında yeni bir soluk yaratması beklenen TOGG'un şuana kadar Sedan ve SUV modelleri tanıtıldı. 2023 yılında yollarda olması beklenen yerli otomobilin Sedan modeli ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES 2022'de tanıtıldı. Sedan model farklı ve ilgi çeken konseptiyle beğeni toplarken araba tutkunları aracın ne zaman satışa çıkacağını merak etmeye başladı. Özellikle ülkemizde kurun artması sonucu aracın fiyatının da ne kadar olacağı akıllarda soru işareti yaratıyor. Peki TOGG araba fiyatı ne kadar olacak 2022? Fiyatı belli oldu mu? TOGG Sedan fiyatı kaç TL olacak? Yerli otomobil satışa ne zaman çıkacak? TOGG araba fiyat listesi 2022...

TOGG ARABA FİYATI NE KADAR OLACAK 2022?

TOGG'un araba fiyatlarının ne kadar olacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, araçlarının fiyatlarının piyasaya göre daha uygun olacağını söylüyor ancak bir fiyatlandırma yapmıyor.

Otomotiv sektörünü 25 yıldır takip eden gazeteci Emre Özpeynirci, Daktilo1984’ten Arın Demir’in sorularını yanıtlamış, TOGG'un fiyatına ilişkin olarak," TOGG’un CEO’su, Türkiye’deki C-SUV sınıfındaki konvansiyonel araçlarla rekabet edeceklerini açıkladı. Bu araçların mevcut fiyatları 800 bin-1 milyon TL bandında değişiyor. Rekabet kanununa aykırı olduğundan TOGG’un fiyatını düşürmek için ÖTV desteği getiremezler ama başka bir teşvik uygulanabilir." ifadelerini kullanmıştı.

TOGG FİYATI BELLİ OLDU MU?

TOGG'un fiyatı henüz belli olmadı. TOGG'un araçlarının üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik'te yapımı sürüyor. Fabrikanın tamamlanmasının ardından seri üretime geçilecek ve araç üretimi başlayacak.

TOGG SEDAN FİYATI KAÇ TL OLACAK?

Yerli otomobil TOGG'un dolar bazındaki fiyatının 20-30 bin dolar dolaylarında olacağı ifade ediliyor. Resmi bir satış rakamı bulunmasa da aracın 400 bin TL'den fazla olacağı düşünülüyor. Sedan ve SUV modelinin fiyatlarının birbirinden farklı olacağını da unutmamak gerekiyor.

TOGG FİYAT LİSTESİ 2022

TOGG araçlarının fiyat listesi 2022 yılı için yayınlanmadı. Aracın satışa çıkacağının duyurulmasının ardından fiyat listesinin kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

YERLİ OTOMOBİL SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli otomobil TOGG'un ön siparişlerinin 2022 yılında alınacağı tahmin ediliyor. 2023 yılında ise aracın satışa çıkması ve vatandaşlara ulaşması bekleniyor.