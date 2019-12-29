TOGG Battalgazi’ye çok yakışacak

Battalgazi Belediyesi, sosyal medya hesabından yerli otomobile destek paylaşımı yaptı.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarafından tanıtılması ile birlikte her kesimden büyük destek aldı. Şimdiden birçok ön sipariş alan TOGG'un yerli otomobiline Malatya'dan da destek geldi. Battalgazi Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Osman Güder'in resmi sosyal medya hesabından, fotomontaj yönetimiyle Battalgazi Belediyesi'nin hizmet aracına döndürülmüş halinin fotoğraflarıyla yapılan paylaşımda, "4x4'lük yerli aracımız en TOGG Battalgazi'mize yakışır. Medeniyetin Kalbi Battalgazi'mizde ki çalışmalarımızda kullanmak üzere yerli ve Milli elektrikli otomobilimiz TOGG" tan şimdiden sipariş vereceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verildi.

Birçok Battalgazili de Başkan Güder'in paylaşımına destek mesajları yazdı.

Kaynak: İHA