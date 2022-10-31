TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim sayısıyla ilgili konuştu: "Biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduk ama..."

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, TOGG ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İlk yıl kaç adet üretim yapılacağı ve servis hizmetleri gibi konulara açıklık getiren Karakaş, “Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk ve teknik olarak bir imalatın belli adetlere, belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor." dedi.

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TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim sayısıyla ilgili konuştu: "Biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduk ama..."

TOGG, 29 Ekim'de Gemlik'teki üretim kampüsünde görkemli bir törenle açılışını gerçekleştirmişti. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı tören akşam 18:00 sıralarında başlamış, televizyon ekranlarında da canlı olarak yayınlanmıştı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın açılış konuşması ve sunumuyla başlayan tören, 20:00'a kadar devam etmişti. Karakaş, açılış töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TOGG ile ilgili merak edilen konulardan biri olan üretim sayısı konusuna da açıklık getiren Karakaş, üretimin yavaş yavaş artacağını belirterek “Buraya sıfırdan bir tesis kurduk, yeni bir ekip kurduk ve teknik olarak bir imalatın belli adetlere, belli hızla yüksek adetlere ulaşması gerekiyor. Yani bugün biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduysak haftaya pazartesi bu 100 bin adede ulaşılmayacak. Zaten bir modelle de 100 bin adede ulaşılmaz. Bizim önümüzdeki seneki planımız 20 bin civarında” dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim sayısıyla ilgili konuştu: Biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduk ama...

İHRACAT ÇALIŞMALARINA BAŞLADIK

15-18 ay içerisinde ihracat yapmayı planladıklarını ifade eden Karakaş, “Bu başarımızı ispatladıktan sonra da yurtdışında, özellikle Avrupa’da hangi ülkelere gideceğimizin önceliklerinin belirlenmesiyle beraber şimdiden çalışmalara başladık. Yakın zamanda da açıklarız ama şu an için çok erken” şeklinde konuştu.

SERVİS HİZMETİNİ DOĞRUDAN VERECEĞİZ

Servis ağıyla ilgili de konuşan Karakaş, “Servis hizmetini doğrudan biz vermek istiyoruz. Çünkü şöyle düşünün; olayın sadece bir servis boyutu yok. Dolayısıyla bizim ülkemizde 7 ayrı bölgede 20’ye yakın servis noktamızla, artı mobil servis araçlarımızla biz bu hizmeti vereceğiz” dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim sayısıyla ilgili konuştu: Biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduk ama...

ÇAĞIN TRENDLERİNE HIZLI UYUM SAĞLIYORUZ

29 Ekim'de Gemlik'te düzenlenen açılış törenindeki en dikkat çekici açıklamalardan biri de TOGG’un üretim planında ‘C-Hatchback’ yerine ‘C-XCoupe’nin yer almasıydı. Şirket 2025'in ilk yarısında C-Sedan’ı, 2026 yılında da Cross Coupe gövde tipine sahip bir TOGG'u piyasaya sürecekti. Merak edilen bu konuya da açıklık getiren Karakaş şu şekilde konuştu:

“Aslında Hatchback’ten vazgeçmiş değiliz. Bu bizim üretim planlarımızın ne kadar dinamik ve esnek olduğunu gösteriyor. Çağın trendlerine hızlıca uyum sağlayabiliyoruz. Cross Coupe de aslında gençleri, hedef kitlemizi yakalayacak bir tasarıma sahip. Baktığınızda Hatchback ile benzer yönleri de bulunuyor.”

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, üretim sayısıyla ilgili konuştu: Biz buraya 100 bin adetlik kapasite kurduk ama...

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