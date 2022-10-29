TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobilin merakla beklenen fiyatı hakkında açıklamada bulundu. Üretilecek araç sayısı hakkında da bilgi veren Karakaş, iddiaları ifadeler kullandı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye'nin merakla beklediği yerli otomobilin Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak. Tören öncesi hazırlıklar tamamlanırken TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, tören öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI İÇİN YOLA ÇIKTIĞIMIZI SÖYLEMİŞ VE SÖZ VERMİŞTİK"

Heyecanı yüzünden okunan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "4 seneden fazla bir süredir üzerinde çalıştığımız ve yaptıklarımızı size gösterebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi ayrı bir gurur. Nereden nereye geldik. 4.5 sene öncesi yola çıktığımızda bir otomobilden fazlası için yola çıktığımızı söylemiş ve söz vermiştik. Türkiyemize ait, bizlere ait bir cihazdan ve küresel boyutta rekabet edebilecek bir araçtan bahsetmiştik. Adım adım bunları hayata geçirdik." dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi

"İLK ARAÇLARIMIZIN BANTTAN İNDİĞİ GÜNE GELDİK"

İlk araçların banttan indiği güne geldiklerini ifade eden Gürcan Karakaş şunları söyledi:

"Gemlik kampüsümüzde, teknoloji kampüsümüzde seri imalata hazırlığımızın, ilk araçlarımızın banttan indiği güne geldik. Niye kampüs diyoruz. Burası otomobilden bir fazlasıysa bir akıllı cihaz eko sistem merkeziyse bir imalat birimi ve üretim merkezi olmaz. Dolayısıyla burada mühendisliğimizi, prototiplerimi, tasarımlarımızı her şeyi bir çatı altında yapacağımız bir kampus olarak görüyoruz. İsmini bu yüzden TOOG'un Gemlik'teki teknoloji kampüsü olarak koyduk."

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi

"DIŞ DÜNYAYI BİZ SİZE GETİRECEĞİZ, SİZ GİTMEYECEKSİNİZ"

Aracın renklerinin dün vatandaşlara duyurulduğunu anımsatan Karakaş, şuana kadar yapılan her adımı sosyal medyadan paylaştıklarını dile getirdi. Karakaş aracın renkleri hakkında şunları söyledi:

" Renklerimizle tüm Türkiye'yi kucaklıyoruz. Sadece bir rengi değil ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Kula'nın Oltu'nun Gemlik'in tüm dünyada tanınması için. Teknolojinin gelişmesiyle bizim akıllı cihazımız hayatımızın bir parçası oluyor. Bir seyahat planlamak isterseniz, eğlenmek isterseniz bunları yapabilirsiniz. Bir yaşam alanı olarak tasarladığımız evimizden, ofisimizden sonra her türlü iş birlikleri yapıyoruz. Biz 300'e yakın start-up inceledik, 36 tanesiyle bir modelini yaptığımız hizmetin çalışmalarını yaptık, 19 tanesiyle el sıkıştık. Dış dünyayı biz size getireceğiz, siz gitmeyeceksiniz. Biz 1 sene önce bataryayı üretmek geliştirmek için bir anlaşma yaptık onun çalışmalarına başladık. Bir taraftan onları göreceksiniz bir taraftan TOGG'u göreceksiniz"

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi

ARACIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Karakaş, aracın fiyatıyla ilgili soruya, "Fiyatlar belli değil, günümüz dünyasında hiçbir profesyonel şirket 5-6 ay sonrası için fiyat açıklamaz. 1. çeyreğin sonunda trafiğe çıkacağımız için ona göre planlıyoruz" cevabını verdi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil TOGG'un fiyatı için konuştu! İddiaları sözlerle umut verdi

"ŞUAN KURDUĞUMUZ KAPASİTE YILLIK 100 BİN"

15 senelik bir projeden ahzettiklerini belirten Karakaş, "Şu an kurduğumuz kapasite yıllık 100 bin, öğrenerek ve gelişerek çıkıyorsunuz. Dünyada oyunun kuralları neyse adım adım gidiyoruz" dedi.,

MART SONUNDA TRAFİKTE OLACAK

Karakaş, TOGG'un trafiğe çıkma tarihinin Mart'ın sonu olarak belirlediklerini ifade etti.

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