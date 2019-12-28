TOGG CEO'su Karakaş'tan yerli otomobil için önemli açıklamalar

Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin tanıtımının ardından TOGG CEO'u Gürcan Karakaş, CNN Türk'te Hakan Çelik'le Hafta Sonu programına katılıyor. Karakuş, yerli otomobille ilgili bilinmeyenleri anlatıyor.

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz tasarıma başlamadan önce hedef kitlemizi belirledik. Hedef kitlemiz yalın ve prestijli bir otomobil görmek istiyordu. Tasarımda bütünlük bir parçaların birbirini tamamlaması çok önemli. Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks mesafesini istediğimiz mesafede tutabiliyoruz. Biz tasarımımızda doğu ve batıyı birleştiriyoruz. Batının düz çizgileriyle, doğunun daha hareketli çizgilerini birleştirdik. İçinde bulunduğumuz topraklar doğu ve batının birleştiği, kaynaştığı bir bölge. Tasarımımızdaki farkın da bunun olmasını istedik.

Aracın ön tarafına bakıldığında kararlı fakat saldırgan olmayan bir otomobil olduğunu görüyoruz. Aracın ön paneline baktığımızda lale figürünü görebiliyoruz. Aracın farları kararlı ve keskin hatlara sahip.

Aracın markası henüz belli değil. Şimdilik geçici olarak TOGG logosunu kullandık. Marka 2020 sonlarına doğru belirlenecek. İlk olarak 2022 sonlarında SUV aracımız satışa sunulacak. Ardından sedan ve diğer modelleri de belirli aralıklara piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Piyasaya girdiğimizde Avrupa'da klasik otomobil üreticisi olmayan, ilk elektrikli SUV araç üreticisi olacağız.

Türkiye'nin otomobili resmen tanıtıldı

ARACIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Aracın fiyatıyla ilgili şu an bir rakam vermek mümkün değil. Fakat piyasa ile rekabetçi bir fiyatı olacağını söyleyebiliriz. Bu da en azından şimdilik fikir verecektir.

Prestijli ve yalın bir tasarıma sahip. Çin'den orada neler oluyor mesajları aldım.Aracın içinde kullanıcıyı saran ve güven bir tasarım görüyoruz. Dışarıdan yalın ve sade olan otomobilin içinde kullanıcıya yüksek teknoloji sunuyoruz.

Ayrıntılar gelecek...