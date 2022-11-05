TOGG fabrikasının görüntüleri paylaşıldı! Yerli otomobil böyle üretiliyor...

TOGG'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yerli otomobilin üretim aşamalarına ilişkin görüntülere yer verildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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27 Aralık 2019'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde SUV ve Sedan modelleri tanıtılan yerli otomobil için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kurulmasına karar verilmişti. 18 Temmuz 2020'de temelleri atılan kampüs, yapımı tamamlanması sonrası 29 Ekim 2022 Cumartesi günü Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılmıştı. Ayrıca ilk otomobiller banttan indirilmişti.

TOGG fabrikasının görüntüleri paylaşıldı! Yerli otomobil böyle üretiliyor...

ALGI TUTMADI

Son olarak fabrikanın içinden çekilen bazı görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve üretim bandının yer almadığı görülmüştü. Yapılan algı çalışmalarının önü ise TOGG'un sosyal medya paylaşımı ile kesildi.

TOGG fabrikasının görüntüleri paylaşıldı! Yerli otomobil böyle üretiliyor...

ÜRETİM AŞAMALARI GÖSTERİLDİ

Twitter'dan yapılan paylaşımda araçların üretim aşamalarına ilişkin görüntüler ve fabrika gösterildi. Paylaşımda," İnşaata başlangıç töreninden itibaren son gelişmeleri her ayın 18’inde sosyal medya hesaplarımızdan, #Togg Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu video Twitter'da 1 milyondan fazla kez, YouTube'da ise 300 binden fazla kez izlendi.

TOGG fabrikasının görüntüleri paylaşıldı! Yerli otomobil böyle üretiliyor...

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