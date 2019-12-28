Yerli otomobilin tanımı dün akşam saatlerinde tanıtıldı. Büyük ilgi gören tanıtımda ise Erdoğan sürüş denemesi yaptı. Peki TOGG nedir? TOGG açılımı nedir? İşte ayrıntılar..

TOGG NEDİR?

TOGG Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kısatlmasıdır.

Türkiye’de yerli otomobil üretebilmek için birlikte çalışma kararı alan şirket ve kuruluşlar Kasım 2017’de açıklandı. Bu amaçla Anadolu Grubu (%19), BMC (%19), Kök Grubu (%19), Turkcell (%19), Zorlu Holding (%19) ve TOBB (%5) tarafından 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. kuruldu. Eylül 2019’da Kök Grubu’nun projeden çekileceği iddia edildi. Ekim 2019’da şirket merkezi Şişli, İstanbul’dan Gebze, Kocaeli’ne taşındı. Şirketin CEO’su Gürcan Karakaş, tasarımı 2019 yılı içinde tamamlanacak olan otomobilin 2022’de satışa çıkacağını açıkladı. Tanıtılacak otomobilin elektrikli C segment SUV olacağı duyuruldu.

TOGG AÇILIM NEDİR?

TOGG: Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu

TOGG İÇERİSİNDE YER ALAN GRUPLAR

Anadolu Grubu,

BMC,

Kıraça Holding,

Turkcell Grubu

Zorlu Holding

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Otomobilin fiyatı henüz belli değil. Pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor.