TOGG talihlisi çiftçi aracına kavuştu: Trafikte ilgiden ilerlemek zor oluyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un bin 391. talihlisi, Yerköylü çiftçi Mikail Karabulut teslim aldığı aracıyla ilk gün tek şarjda 400 kilometreye yakın yol kat etmesine rağmen her 40 kilo metrede şarj istasyonuna denk geldiğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un talihlileri araçlarını teslim almaya devam ediyor. Ocak ayında başvurusunu yaptığı T10X aracını dün teslim alan talihli Mikail Karabulut, aracını memleketi Yozgat'ın Yerköy ilçesine getirdi. 180 KW'lık şarj istasyonunda 35 dakika sürede aracının yüzde yüz doluluk oranına geldiğini söyleyen Karabulut, 400 kilometre yok kat edebildiğini belirtti. Aracı sürmenin çok keyifli ve heyecanlı olduğunu da vurgulayan Karabulut, kurada çıktığı günden itibaren aracına tekliflerin geldiğini de söyleyerek aracını satmak için değil kullanmak için aldığını sözlerine ekledi.

24 saat içerisinde 400 kilometreye yakın yol yaptım

Togg'un bin 391. talihlisi olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Karabulut, aracını dün teslim aldığını belirtti. Yerköy ilçesinde tarım ve hayvancılık ile uğraşan Karabulut, "Çekiliş üzeri Ocak ayında yazıldığım TOGG'a bin 391. sıradan hak kazandım aracımı daha dün teslim aldım. Şu anda gayet memnunum, her yerde şarj istasyonu bulabiliyorum. Ankara'dan Yerköy'e geldim. Aracımla 24 saat içerisinde 400 kilometreye yakın yol yaptım, herhangi bir sorun olmadı ve araçtan gayet memnunum. Çok güzel araç yapmışlar yapan mühendislerin eline koluna sağlık." dedi.

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Her 49 kilo metrede şarj istasyonuna denk geldi

Aracın 180 KW'lık enerji ile 35 dakikada dolduğunu ve 400 kilometre yok kat ettiklerini anlatan Karabulut, her 40 kilometrede bir şarj istasyonu bulabildiklerini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Aracımdan memnunum satmayı da düşünmüyorum

Vatandaşların Togg'a yoğun ilgisi olduğunu da ifade eden Karabulut, "Togg'u görenler sürekli selam veriyor, halkın yoğun bir ilgisi var, yanımıza yaklaşınca yavaşlıyorlar. Aracımı daha dün memleketime getirdim, dün getirdiğim zaman Yerköy'de birçok insan geldi, baktı inceledi. Yani gören herkes aracı beğeniyor, çok güzel bir araç yapmışlar. Trafikte vatandaşların ilgisi dolayısıyla biraz sıkıntı yaşıyoruz ama sorun değil. Aracımı hak kandığım günden itibaren aracıma müşteri olanlar oldu, ben de onlara aracı kullanmak için aldığımı söyleyerek onların tekliflerini reddettim. Sürekli de müşterisi çıkıyor, ben aracımdan memnunum satmayı da düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

(BMG-GF-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)