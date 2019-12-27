TOGG’a bir sipariş de Kayseri’den

Kayseri'de Talas Belediyesi, yerli otomobil TOGG'dan 20 adet almak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazdı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG'un tanıtılmasının ardından Talas Belediyesi harekete geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına dilekçe yazan belediye, hizmetlerde kullanmak üzere 20 adet TOGG siparişi verdi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talas Belediyesi olarak yerli ve milli TOGG marka araçların ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Belediyemizin hizmetlerinde kullanmak üzere 20 adet araç sipariş vermek istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA