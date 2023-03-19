Togg’a sipariş yağdı: 30 saatte 29 bin adet başvuru yapıldı

Togg’un satışa çıkardığı ilk model T10X’e kullanıcılar büyük ilgi gösterdi. 14 Mart akşam saatlerinden itibaren ön sipariş süreci açılan T10X için, ilk 24 saatte toplam 22 bin 150 adet başvuru toplandı.

BAKAN VARANK AÇIKLADI

30 saatte yapılan başvuru sayısı ise 29 bin adedi buldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, “2012 yılından beri Türkiye’de satılan elektrikli otomobil sayısı 12 bin 303, 30 saatte verilen Togg T10X ön siparişi 29 bin” paylaşımı yaptı.

BAŞVURU REKOR KIRDI

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır ise, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 7 bin 733 adet elektrikli araç satılmıştı. Togg satışa çıktı ve sadece bir günde 22 bin 150 ön sipariş aldı. İşte paradigma değişimi budur” dedi.

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Togg CEO’su Gürcan Karakaş da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz sözün arkasında, adım adım hedefimize doğru ilerliyoruz. Ay sonu itibarıyla teslimatlarımız başlıyor” ifadelerini kullandı.