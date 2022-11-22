TOGG'a üst düzey yönetici transferi: Yerli otomobilin Avrupa operasyonlarını o isim yürütecek

İlk olarak 27 Aralık 2019'da tanıtılan yerli ve milli otomobil TOGG, 29 Ekim'de yapılan törenle banttan inmişti. Üretimin yapıldığı tesiste TOGG'ların üretildiği görüntüler paylaşılmış ve bu durum vatandaşlarda heyecan yaratmıştı. Yerli otomobilin testleri devam ederken aracın global pazarda etkin şekilde tanıtımı ve pazarlanması için önemli bir adım atıldı.

AVRUPA OPERASYONLARININ BAŞINDA OLACAK

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre TOGG'un Avrupa operasyonlarının başına Alman mühendislik devi FEV'in Global Başkan Yardımcısı Taner Göçmez getirildi. Göçmez'in 20 yıl çalıştığı kurumundan ayrıldığı belirtildi.