TOGG'a üst düzey yönetici transferi: Yerli otomobilin Avrupa operasyonlarını o isim yürütecek

Yerli otomobil TOGG'un Avrupa operasyonlarının başına FEV'in Global Başkan Yardımcısı Taner Göçmez getirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
TOGG'a üst düzey yönetici transferi: Yerli otomobilin Avrupa operasyonlarını o isim yürütecek

İlk olarak 27 Aralık 2019'da tanıtılan yerli ve milli otomobil TOGG, 29 Ekim'de yapılan törenle banttan inmişti. Üretimin yapıldığı tesiste TOGG'ların üretildiği görüntüler paylaşılmış ve bu durum vatandaşlarda heyecan yaratmıştı. Yerli otomobilin testleri devam ederken aracın global pazarda etkin şekilde tanıtımı ve pazarlanması için önemli bir adım atıldı.

TOGG'a üst düzey transfer: Yerli otomobil, Avrupa'ya açılıyor!

AVRUPA OPERASYONLARININ BAŞINDA OLACAK

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre TOGG'un Avrupa operasyonlarının başına Alman mühendislik devi FEV'in Global Başkan Yardımcısı Taner Göçmez getirildi. Göçmez'in 20 yıl çalıştığı kurumundan ayrıldığı belirtildi.

TOGG'a üst düzey transfer: Yerli otomobil, Avrupa'ya açılıyor!

0
1
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri
2022 Programlı Programsız Yasaklı Sitelere Nasıl Girilir? İşte VPN Kurmadan Yasaklı Sitelere Girme Yöntemleri
Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?
Bant Daraltması Nedir, Nasıl Yapılır? Bant Daraltması Ne Zaman Bitecek?
Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?
Instagram ve Twitter çöktü mü, neden girilmiyor? Instagram, Facebook, Twitter, Youtube'a neden erişilemiyor?
Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...
Netflix'ten kullanıcılarını meraklandıran açıklama! Daha önce hiç yapılmayan bir şey gerçekleştirilecek...
Son Haberler
Fırtına BUDO seferlerini vurdu: Hepsi iptal edildi
Fırtına BUDO seferlerini vurdu: Hepsi iptal edildi
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın güne nasıl başladı? Yatırımcı üzülecek... İşte 22 Kasım Salı güncel altın fiyatları
Gram, çeyrek ve cumhuriyet altın güne nasıl başladı? Yatırımcı üzülecek... İşte 22 Kasım Salı güncel altın fiyatları
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
WhatApp'ın yeni özelliği yine yuva yıkacak cinsten! Kime ne yazdığınıza dikkat edin! Mesajları silseniz bile...
WhatApp'ın yeni özelliği yine yuva yıkacak cinsten! Kime ne yazdığınıza dikkat edin! Mesajları silseniz bile...
Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Silence S04 Türkiye'ye geliyor! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 22 Kasım 2022 Salı maç programı
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
2023 asgari ücrette 4 farklı zam senaryosu! Rakamlar belli oldu: İşte konuşulan zamlı maaşlar...
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
Bakan Koca acı haberi duyurdu! Din âlimi Prof. Dr. Raşit Küçük'ten acı haber
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte hava durumu...
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı! İşte hava durumu...
Yerli otomobil TOGG'un yakıt tüketimi ortaya çıktı! Rakamlar umut verdi
Yerli otomobil TOGG'un yakıt tüketimi ortaya çıktı! Rakamlar umut verdi
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"
Elon Musk aktivistlere sitem etti!: "Twitter’ın gelirinde büyük düşüş oldu"
Yorumlananlar
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Kılıçdaroğlu çıkışı! "Aday olursa..."
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
NATO Polonya'ya düşen füze için toplandı! Stoltenberg açıklama yaptı!
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"
MHP lideri Devlet Bahçeli Samsun'da konuştu! "Biz, tek devletin, tek milletin, tek bayrağın, tek vatanın tarafındayız"