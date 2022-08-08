TOGG'da yeni gelişme! İlk batarya üretildi

Yerli otomobil TOGG’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG'un Gebze’de bulunan merkezide ilk prototip batarya üretildi.

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29 Ekim’de banttan ineceği duyurulan yerli otomobil TOGG’da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Gebze’de bulunan Batarya Geliştirme Merkezi’nde ilk prototip bataryanın üretildiği ve testlerinin başarıyla gerçekleştirildiği duyuruldu.

TOGG'da yeni gelişme! İlk batarya üretildi

"ÜRETİM VE TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK"

TOGG’un bataryalarını üretecek firma, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Firma şu ifadeleri kullandı: ‘‘Elektrikli araçlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik geliştirme faaliyetlerine başladığımız Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezimizde ilk prototip bataryamızın üretim ve testlerini başarıyla tamamladık."

TOGG'da yeni gelişme! İlk batarya üretildi

Yerli otomobil’de bataryalar TOGG ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro) tarafından üretilecek.

TOGG'da yeni gelişme! İlk batarya üretildi

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