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  3. TOGG'un bagajını açan muhabir neye uğradığını şaşırdı! Görevlinin sözleri ve yaptığı tepkilere neden oldu

TOGG'un bagajını açan muhabir neye uğradığını şaşırdı! Görevlinin sözleri ve yaptığı tepkilere neden oldu

Yerli otomobil TOGG'un Bursa'nın Gemlik ilçesinde yapımı süren fabrikasının içinde yer alan aracı tanıtmak isteyen İHA muhabiri Uğur Usultaş aracın bagajını açınca görevlinin tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından geliştirilen yerli otomobil TOGG'un üretileceği Bursa'nın Gemlik ilçesindeki fabrikanın yapımı sürüyor. Fabrikanın yapımında iyi bir aşama kat edilirken yerli araç TOGG'un bir tanesi de fabrika içerisine kondu.

ARACI GÖSTERMEK İÇİN BAJAI AÇTI

Basın mensupları ve vatandaşlar araca büyük bir ilgi gösterirken bu sırada yayın yapan İHA muhabiri Uğur Usultaş, TGRT TV'deki canlı yayın esnasında aracın bagajını açtı. 

GÖREVLİ TEPKİ GÖSTERDİ, BAGAJI SERT ŞEKİLDE KAPATTI

Usulataş bu sırada beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Görevli "Bagajı açmıyoruz . " dedikten sonra sert bir şekilde bagajı kapattı. Daha sonra, "Açmıyoruz diyoruz ya" dedi. Usultaş'ın canlı yayında olduğunu söylemesine karşın görevli, "Olabilir ama açmayın diyorum" diye konuştu.

Görevlinin basın mensuplarına gösterdiği tepki, sosyal medyada çok konuşuldu.

TOGG'un bagajını açan muhabir neye uğradığını şaşırdı! Görevlinin sözleri ve yaptığı tepkilere neden oldu TOGG'un bagajını açan muhabir neye uğradığını şaşırdı! Görevlinin sözleri ve yaptığı tepkilere neden oldu TOGG'un bagajını açan muhabir neye uğradığını şaşırdı! Görevlinin sözleri ve yaptığı tepkilere neden oldu

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Tayfun Altuntaş
Editör
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