TOGG'un ilk sahipleri belli oldu!

Dijital çekiliş, TOGG'un Youtube kanalından ve TRT Haber'den canlı yayınlandı. Ön sipariş sürecine katılan 177 bin 467 kişi arasından T10X almaya hak kazanan kişilerin listesinin saat 22.30'da TOGG'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı bildirildi.

20 BİN KİŞİYE TESLİM EDİLECEK

TOGG'un, internet sitesi ile Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş numaralarıyla ad ve soyadlarının ilk harflerinin bulunduğu sıralı listeyi açıkladığı kullanıcılar arasından şanslı 20 bin kişi, 2023 yılında teslim edilecek T10X için ön sipariş hakkı kazanacak. Çekiliş sonucu ayrıca, şanslı 20 bin kullanıcının yanı sıra 20 bin kişilik yedek liste de belirlenecek.

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2024 YILI OCAK AYI İTİBARIYLA T10X SAHİPLERİNİ BULACAK

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. Ancak 2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Bu siparişi verenler, 2024 yılı haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden akıllı cihazlarını teslim alabilecek.

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Saat 22.30'da yayınlanacak olan TOGG çekiliş sonuçlarını öğrenmek için tıklayınız.