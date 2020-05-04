Togo'da Cumhurbaşkanı Gnassingbe 4. dönem görevine başladı

DAKAR (AA) - Batı Afrika ülkesi Togo'da şubatta yapılan seçimi kazanan mevcut Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, 4'üncü dönem görevine başladı.

Gnassingbe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Togo Anayasa Mahkemesi üyeleri, bazı bürokratlarla diplomatik misyon temsilcilerinin katıldığı 100 kişilik bir törende yemin etti.

Ülkede 24 Şubat'ta yapılan seçimde Gnassingbe, oyların yüzde 72,36'sını almıştı.

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Ülkeyi 1967'den bu yana yöneten babası Gnassingbe Eyadema'nın 2005'te kalp krizi geçirmesinin ardından düzenlenen tartışmalı seçimle göreve gelen Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, sonraki ihtilaflı seçimleri de kazanarak 3 dönem iktidarda kaldı.



Togolular, 2017'de "50 yıl yeter" sloganıyla anayasada cumhurbaşkanının görev süresini sınırlamayan maddenin değiştirilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.



Muhalefet, ağustos 2017'den aralık 2018'e kadar düzenlediği protestolar, iş bırakma eylemleri ve açlık grevleriyle ülkeyi yönetilemez hale getirmeye çalışmıştı.



Gnassingbe, görev süresinin 5 yıllık 2 dönem ile sınırlandırılmasına dair anayasa değişikliğinin, geçmiş dönemleri kapsamamasını şart koşmuş, muhalefet cumhurbaşkanına 2020 ve 2025 seçimlerinde aday olarak 10 yıl daha iktidar şansı vermemek için bu şartı reddetmişti.



Daha sonra ana muhalefetin aralık 2018 genel seçimlerini boykot etmesiyle Gnassingbe'nin partisi parlamentoda çoğunluğu elde ederek anayasa değişikliğini istediği şekliyle parlamentodan geçirmeyi başarmıştı.

Kaynak: AA