Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen ve dünyada birçok takımlarda top koşturan, Togo Milli Takımı yıldız futbolcu Futbolda buraya kadar diyerek, 39 yaşında futbol kariyerini noktalandırdı.

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Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı

Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

Togolu forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında futbol kariyerini noktaladı

TOGOLU YILDIZ FUTBOLCU EMMANUEL ADEBAYOR FUTBOLU BURAKTIĞINI DUYURDU

Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.

Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

KAYNAK: AA

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