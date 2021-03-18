Togo'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Togo'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Togo ya da resmî adıyla Togo Cumhuriyeti, Batı Afrika'da yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşularını (kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Burkina Faso, Benin ve Gana oluşturmakta olup, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi bulunmaktadır.

Togo'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Togo 6191155 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 109. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0008 olduğu görülmektedir.

Togo'nun Müslüman Nüfus sayısı 809000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 12,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Togo'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Togo'nun yüz ölçümü 56914 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Togo'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 2400 km² Karasal Alan : 54385 km²

Togo'nun Haritadaki Yeri / Konumu