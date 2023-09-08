TOGÜ Rektörü Yılmaz: "Göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutluyorum"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz üniversiteye yeni başlayan öğrencilerle bir araya geldi.

2023'de üniversite kazanan öğrenciler bir dernek tarafından düzenlenen Tokat gezisi çerçevesinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Üniversiteyi ziyarette bulunan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz öğrencileri üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Yıllarca verdiğiniz emek ve yorucu bir maraton sonucu Türkiye'nin farklı illerinde üniversite kazandınız ve yakın bir zamanda üniversite eğitiminize başlayacaksınız. Sizleri göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı kutluyorum. Bireysel gelişiminiz için Üniversitenizin ve yerleşkelerinin tüm sosyal, kültürel ve sportif imkanlarından en üst düzeyde yararlanmanızı arzu ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kahvaltı programı sonrasında Üniversite KARMER birimi eşliğinde kampüs içerisinde gezi düzenlendi. Öğrencilere Üniversiteyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)