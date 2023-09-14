TOGÜ Üniversite hastanesi tarafından ’Ben geldim’ uygulaması geliştirildi

TOGÜ üniversite hastanesi hastaların kolayca randevu alabilmesi ve alınan randevuların poliklinik kaydına dönüştürülebilmesi için "Ben Geldim" adlı randevu kayıt uygulaması geliştirildi.

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TOGÜ Üniversite hastanesi tarafından ’Ben geldim’ uygulaması geliştirildi

TOGÜ üniversite hastanesi hastaların kolayca randevu alabilmesi ve alınan randevuların poliklinik kaydına dönüştürülebilmesi için "Ben Geldim" adlı randevu kayıt uygulaması geliştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın girişimleri ile Üniversite Hastanemizde hastaların kolayca randevu alabilmesi ve alınan randevuların poliklinik kaydına dönüştürülebilmesi için "Ben Geldim" adlı randevu kayıt uygulaması geliştirildi.Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz üniversite hastanesinin hem Tokat hem de bölgede hastaların yoğun talebi ile karşılaştığını ifade ederek hasta memnuniyetini artırma yönünde adımların atıldığını kaydetti. "Ben Geldim" uygulaması ile de hastaların randevu almalarının kolaylaştırıldığını belirten Rektör Yılmaz bu sayede uzun kuyruk oluşumunun da engellendiğini ifade etti. Hasta bilgilerinin en üst düzeyde korunduğu uygulamayı hastalar mobil cihazlarına indirebilecekler. Kolay tasarımı sayesinde randevularını kolayca kayda dönüştürebilecek olan hastalar sıra beklemek zorunda kalmayacaklar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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