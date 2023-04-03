Toheeb Dare Bamigboye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toheeb Dare Bamigboye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toheeb Dare Bamigboye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toheeb Dare Bamigboye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toheeb Dare Bamigboye 18 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toheeb Dare Bamigboye Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Diamond Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Toheeb Dare Bamigboye'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Toheeb Dare Bamigboye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toheeb Dare Bamigboye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toheeb Dare Bamigboye şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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