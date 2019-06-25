TOHM sporcuları başarıya doymuyor

Ukrayna'nın Kropyvnytsky şehrinde düzenlenen Ukrayna Atletizm Şampiyonası'nda TOHM Kayseri Atletizm sporcuları başarılarıyla gururlandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek amacı ile 1 Aralık 2013 tarihinde hayata geçirdiği, 21 yaş altı sporculara hizmet veren Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) hedeflediği amaca doğru ilerliyor. 18-20 Haziran 2019 tarihleri arasında Ukrayna'nın Kropyvnytsky şehrinde yapılan Ukrayna Atletizm Şampiyonasına U18 Atletizm Milli Takımında mücadele eden TOHM Kayseri Atletizm sporcuları Ferhat Ayar ve Abdulbaki Enterili Kayseri'yi ve ülkemizi başarıyla temsil etti. 100 metrede 10.91'lik derecesiyle Ferhat Ayar, 3000 metrede 8:58.64'lük derecesiyle Abdulbaki Enterili rakiplerine şans tanımayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporculara ve antrenörlerine uluslararası müsabakada şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandırarak İstiklal Marşımızı okuttukları ve Türk milletimizi gururlandırdığı için teşekkür ederek, başarı tesadüf değildir çalışmak ve gayretle olur diyerek başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA