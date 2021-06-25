Bir çift yanlışlıkla dünyanın en pahalı mangolarından birini dikti. Değeri 31 bin lira!

Hindistan’ın Jabalpur kentinde yaşayan Rani ve Sankalp Parihar çifti , trende hayatlarını değiştirecek biriyle tanıştılar. Tanıştıkları kişiden tohum isteyip evlerine gittiklerinde tohumu bahçelerine serpen çift, o tohumdan iki yıl önce ağaçlar yeşerip meyve verdi ve dünyanın en kıymetli mangoları ortaya çıktı. Kilosu 270 bin rupi (31 bin 526 tl) olan meyveleri korumak için güvenlik görevlisi tuttular.

Bazen zenginlik, çaba ve sıkı çalışmanın ürünüdür, bazen de sadece şanstır. İkincisi, yanlışlıkla dünyanın en pahalı mangolarından birini eken Rani ve Sankalp Parihar çifti için geçerli görünüyor. Şimdi kilogram başına maliyeti 270.000 rupi (yaklaşık 31 bin 526 tl) olan Miyazaki mango ağaçları var.

Sankalp Sankalp verdiği bir röportajda "Yaklaşık 4 yıl önce, Chennai'ye farklı renklere sahip nadir bir hindistancevizi çeşidi arıyorduk. Chennai ziyaretimizin amacı hakkında sıradan bir tartışma sırasında, bir gezgin bize bu nadir mango çeşitlerini teklif etti" dedi ve ekledi “Bu çeşidin adını bilmediğim için meyveye annem Damini'nin ismini verdim. Daha sonra bu çeşidi araştırdık ve gerçek adını bulduk. Ama benim için hâlâ Damini,”

2020 yılında ağaçlar büyüyüp meyve vermeye başladığında çift, ektikleri tohumun daha yaygın olan diğer mango türlerinden çok daha farklı olduklarını fark ettiler. Mangolar, oldukça sıra dışı yoğun bir yakut renge sahipti.

Araştırılan mangoların, Japonya Menşeli Miyazaki mangoları olduğu ortaya çıktı. Onlar dünyanın en pahalı mangoları arasında yer alıyor.

ŞANSIN BİR BEDELİ VAR..

Nadir bulunan Miyazaki mangolarının haberi tüm kasabaya yayıldı. Hem potansiyel alıcıları hem de suçluları kendine çekti. Çift, geçen yıl bahçelerine giren hırsızların 4 mango çaldığını söylüyor. Neyse ki ağaçları kurtarmayı başaran çift, değerli meyveleri üretmeye devam edebilecekler.