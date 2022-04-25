Tohum Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Tohum Yetiştiricisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Tohum Yetiştiricisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Tohum Yetiştiricisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
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Tohum Yetiştiricisi Tanımı;
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Tohum Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tohum Yetiştiricisi Maaşları
Tohum Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tohum Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tohum Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6113.72
Meslek Adı :
Tohum Yetiştiricisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri
Meslek Birim Grubu :
Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Okur Yazar
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Tarla hazırlığı, ekim, bakım, hasat işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Tohum Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) İş sağlığı ve güvenliği(İSG), çevre güvenliği ile üretimde kalite için gerekli önlemleri uygulamak,
b) İş programı yapmak,
c) Tarla hazırlığı yapmak,
d) Ekim işlemlerini yapmak,
e) Bakım işlemleri ile ilgili, sulama yapmak, çapalama ve gübreleme yapmak, zirai mücadele yapmak,
f) Hasat işlemlerini yapmak,
g) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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