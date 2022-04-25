Tohum Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Tohum Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Tohum Yetiştiricisi ne iş yapar, Tohum Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tohum Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tohum Yetiştiricisi Tanımı;

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Tohum Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Tohum Yetiştiricisi Maaşları

Tohum Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Tohum Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tohum Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.72

Meslek Adı :

Tohum Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Tarla hazırlığı, ekim, bakım, hasat işlemlerini yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Tohum Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği(İSG), çevre güvenliği ile üretimde kalite için gerekli önlemleri uygulamak,

b) İş programı yapmak,

c) Tarla hazırlığı yapmak,

d) Ekim işlemlerini yapmak,

e) Bakım işlemleri ile ilgili, sulama yapmak, çapalama ve gübreleme yapmak, zirai mücadele yapmak,

f) Hasat işlemlerini yapmak,

g) Mesleki gelişim çalışmalarında bulunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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