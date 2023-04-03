Toi Ohashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Toi Ohashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Toi Ohashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Toi Ohashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Toi Ohashi 15 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 大橋 斗唯 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Toi Ohashi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kashiwa Reysol U18 futbol takımında oynamaktadır. Kashiwa Reysol U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Toi Ohashi'nin Kashiwa Reysol U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Toi Ohashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Toi Ohashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Toi Ohashi şuan Kashiwa Reysol U18 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.