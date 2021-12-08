"Tok açın halinden ne anlar" dedikleri! Prens Harry'den dahiyane fikir (!) "İşiniz sizi mutsuz ediyorsa istifa edin"

Doğmadan şanslı olanlar listesinde başı çeken Prens Harry, kraliyet dairesinden çalışanlara nasihatlerde bulundu. Emekçi vatandaşların şikayetlerinden haberdar olduğunu belirten Harry, onlara pozitif mesajlar iletmekle birlikte dahiyane fikirler de sundu. İşinde mutsuz olan çalışanlara "istifa edin" tavsiyesinde bulunan prensin bu sözleri, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

"TOK AÇIN HALİNDEN ANLAMAZ"

Prens Harry, hiçbir şeyin ruh sağlığından önemli olmadığını savunarak, hayatta mutlu olmanın önüne hiçbir şeyin geçmemesi gerektiğine dikkat çekti. Pandemi nedeniyle birçok insanın işlerinden istifa ettiğini belirten Harry, bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini ifade etti. Çalışanlar için "psikolojik sağlığınız paradan önemli" diyen prens, "İşinizde mutsuzsanız istifa edin" diyerek, adeta "tok açın halinden anlamaz" sözünü, ete kemiğe bürüdü.

"LÜTFEN BİRİ BUNU DURDURSUN"

Sosyal medyada kullanıcılar tarafından alay konusu olan Harry'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir paylaşım ise tüm çalışanların sesi oldu. Prens Harry'e yanıt veren bir kullanıcı "Hayatı boyunca asla doğru dürüst bir işi olmayan, faturalarını nasıl ödeyeceği konusunda hiçbir zaman endişe duymayan multimilyoner Prens Harry, kendi kendinin farkına varmak için mutlu etmiyorsa işlerinden ayrılmalarını söylüyor insanlara. Lütfen biri bunu durdursun." ifadelerine yer vererek, binlerce takdir topladı.