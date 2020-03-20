Tok: “Yüce Allah, Miraç Kandili’ni inşallah kurtuluşumuza vesile kılar”

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Mübarek Miraç Kandili'nin feyiz ve bereketiyle yeryüzünü kuşatacağı bu gecenin, Müslümanların saadet ve selametine vesile olmasını diliyorum" dedi.

MHP İl Başkanı Tok, Miraç Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, mübarek gün ve gecelerin önemine işaret etti. Allah'ın, İslam'la şereflenmiş tüm inananlar için sayısız kurtuluş fırsatı sunduğunu anlatan MHP İl Başkanı Serkan Tok; Recep, Şaban ve Ramazan aylarının yanı sıra, bu ayları taçlandıran bütün kandillerin bu fırsatlardan olduğunu dile getirdi.

Özellikle Miraç Kandili'nin, insanın manevi yükselişini sembolize etmesi bakımından önemli olduğunu dile getiren Başkan Tok, "Allah, bizleri Miraç'ın hikmetinden, faziletinden, feyiz, lütuf ve bereketinden istifade edenlerden eylesin inşallah. Müslümanların birliğe, beraberliğe ve kardeşlik duygularını güçlendirip kenetlenmeye ihtiyacı var. Birlikte rahmet, ayrılıkta ise gazabın olduğuna inanmış ve bu hakikate iman etmiş bir millet olarak, Üç Aylar'ın ve dolayısıyla birbirinden mübarek kandillerin bizi birleştirmesi ve güçlendirmesi, şüphesiz öncelikli duamızdır. Âlemleri yaratan Allah, bu kutlu Miraç Kandili'ni inşallah kurtuluşumuza vesile kılar. Kandilin, şehrimize, ülkemize hayırlar getirmesi, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olması en büyük temennimizdir. Ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini bu kutlu gün vesilesi ile barış ve huzurun almasını temenni ederim. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA