Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı, ailesi parayı iade etti

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, Hamza Canbekler'in (68) bankadan çektiği bin lirasını tokalaşma bahanesiyle elinden çalan şüpheliyi ailesi polise teslim etti. Pişman olduğunu söyleyen şüpheli tutuklanırken, ailesi ise çaldığı bin lirayı Canbekler'e iade etti.

Siverek'te emekli Hamza Canbekler, çarşamba günü bankadan çektiği bin lirayı oğlunun Hayriye Mahallesi'nde işlettiği marketin önünde sayarken yanına bir kişi yaklaştı. Selam vererek yanına yaklaşan kişiye elini uzatan Canbekler, tokalaşmak isterken tanımadığı şüpheli ise elindeki parayı alarak kaçtı. İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kapkaç olayının ardından polis, eşkâli belirlenen şüphelinin Mehmet M. olduğunu tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı. Adresine gittiği ve bulamadığı şüpheliyi, bir süre sonra ailesi bularak polise teslim etti.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde pişman olduğunu belirten Mehmet M., "Yaptığımdan çok pişmanım. Bir anda şeytana uydum. Parasını çaldığım kişinin emekli olduğunu bilmiyordum. Parayı alıp arkadaşlarımla harcadım. Daha önce hiç hırsızlık yapmadım, çok pişmanım" dediği öğrenildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet M., "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

BİN LİRA İADE EDİLDİ

Öte yandan gazetecilerin görüşme talebini kabul etmeyen ve oğullarının kötü arkadaş kurbanı olduğunu savunan Mehmet M.'nin ailesi, "Polisler eve gelince olaydan haberdar olduk. Oğlumuz ilk kez hırsızlık yaptı. Duyunca şoke olduk ve Mehmet'i polise teslim ettik. İşlediği suçun cezasını çeksin. Kötü arkadaşlarının kurbanı oldu ve bedelini ödeyecek. Gittik oğlumuzun mağdur ettiği Hamza Canbekler'den de özür diledik ve bin lirasını iade ettik" dedi.

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Kaynak: DHA