Tokam Perrault kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tokam Perrault Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tokam Perrault adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tokam Perrault Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tokam Perrault 23 Mayıs 2000 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre,Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Steve Perrault Tokam Membou şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tokam Perrault Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Somnia yapmaktadır. Tokam Perrault, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bulle futbol takımında oynamaktadır. FC Bulle takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Tokam Perrault'nin FC Bulle ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Tokam Perrault Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tokam Perrault isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tokam Perrault Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tokam Perrault futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Şubat 2016 yılında BSC YB U16

1 Temmuz 2016 yılında BSC YB U18

1 Temmuz 2017 yılında BSC YB U21

27 Şubat 2020 yılında Chaux-de-Fonds

30 Haziran 2020 yılında BSC YB U21

24 Temmuz 2020 yılında Yverdon Sport

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Panegialios

30 Ağu 2022 yılında FC Bulle

Tokam Perrault Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tokam Perrault şuan FC Bulle takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tokam Perrault Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Serrières NE (2008-2009), Neuchâtel Xamax FCS (2009-2016), BSC Young Boys (2016-2020)

İsviçre U19 takımında 6 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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