TOKAT Cadde üzerinde kayak yaptı

Cadde üzerinde kayak yaptı

TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı sonrası kepçe operatörü Salih Demir, sokaklarda kayak yaptı.

Reşadiye ilçesinde kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışı bazıları için ise eğlenceye dönüştü. Kar yağışını fırsat bilen ilçede kepçe operatörlüğü yapan Salih Demir, kayak takımlarını giyerek ilçe merkezinde cadde üzerinde kayak yaptı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: DHA