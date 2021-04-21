Tokat kebabı Ramazan ayında iftar sofralarında yerini alıyor

Tokat denilince akla gelen lezzetler arasında ön sıralarda yer alan "Tokat kebabı', Ramazan ayında da ilgi görüyor. Korona virüs önlemleri kapsamında paket servisi veren lokantalarda yapılan kebap, iftar sofralarını süslüyor. 3 asırlık lezzet özel ocaklarda pişiriliyor. Diğer kebap çeşitlerine göre Tokat kebabında kullanılan malzeme şişilerek takıldıktan sonra ocağa dikey olarak takılıyor. Kuyruk yağı, kuzu eti, patlıcan, patates bir şişe takılarak iki yanında ateş yanan ocakta pişiyor. Ayrıca domates, yeşilbiber ile birlikte sarımsaklarda bir başka şişe takılıyor. Yaklaşık 25 dakikada pişen kebap şişlerden tepsiye çekilerek servis ediliyor.

"KEBABA LEZZETİNİ KUYRUK YAĞI VERİYOR"

39 yıldır kebapçılık yapan 60 yaşındaki Abdullah Kışlalı, Ramazan ayında Tokat kebabı özlemi çekenlere hizmet verdiklerini söyledi. Kışlalı, Tokat kebabının ocağından etine kadar özel bir yemek olduğunu belirterek, "Tokat kebabı kuyruk yağı, kuzu eti, patlıcan ve patatesin sıra ile şişe takılmasından oluşan bir lezzet. Bu sıralama şişe takılan malzeme iki tarafında ateş yanan ocağın ortasına takılarak pişiriliyor. Kebaba lezzetini şişin en üstüne taktığımız kuyruk yağı veriyor. Kuyruk yağı üsten aşağı akarak ete ve sebzelere lezzet veriyor" dedi.

Pandemiden dolayı paket servisi yaptıklarını belirten Kışlalı, sınırlı saatler içerisinde gelen siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını kaydetti. Önceki yıllarda Tokat Kebabının sadece Tokat'ın sebzesinin çıktığı yaz aylarında yapıldığına dikkat çeken Kışlalı, "Artık yılın her mevsimi sebzenin bulunması nedeni ile kış mevsimi hariç diğer aylar da kebap yapıyoruz. Ama daha lezzetli olanı yerli sebzenin çıkması ile oluyor" diye konuştu.

Kebabın kilosunun 280 lira, porsiyonun 70 lira olduğunu belirten Kışlalı, "Geçen sene kilosunu 260 lira ile kapatmıştık. Bu sene 280 lira. Kebapta kullanılan kuzu eti, sebze fiyatları, ocakta kullandığımız odun fiyatları yükseldi. 1 kilogram kebap 8 şişten oluşuyor. 1 kilo 400 grama yakın kuyruk yağı ile birlikte et kullanıyoruz. 5-6 kişi 1 kilo kebapla rahatlıkla doyar" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI