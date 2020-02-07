Tokat merkezli 5 ilde tarihi eser operasyonu: 25 gözaltı

TOKAT merkezli 5 ilde, eş zamanlı gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 25 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 139 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik Tokat, Giresun, Samsun, Sivas ve Yozgat'ta eş zamanlı

operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan baskında 100 sikke, 17 metal obje, 10 taş obje, 5 mühür, 2 yüzük, 2 kolye ucu, 2 küp ve 1 el yazması kitap ele geçirildi. Ayrıca 7 dedekör, 6 bakır çubuk, sahte sikke yapımında kullanılan 650 gram gümüş, 31 kalıp, 3 aparat, 2 mercek, 1 mengene, 1 kumpas aleti, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 fişek bulundu.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA