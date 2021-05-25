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  3. Tokat Zile'de katliam gibi trafik kazası! Ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Tokat Zile'de katliam gibi trafik kazası! Ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde hafif ticari araçla ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Tokat Zile'de katliam gibi trafik kazası! Ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Zile-Çekerek kara yolu Dağiçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 26 ABE 826 plakalı hafif ticari araç ile 34 VJL 82 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat Zile'de katliam gibi trafik kazası! Ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralıTokat Zile'de katliam gibi trafik kazası! Ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralıTokat Zile'de katliam gibi trafik kazası! Ticari araç, otomobille çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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