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Tokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı

Tokat'ın Zile ilçesinde traktör, otomobil ve okul servisinin karıştığı trafik kazasında Abdullah Candan hayatını kaybetti, 9 öğrenci ise yaralandı.

Tokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı

Alınan bilgilere göre kaza saat 07.30 sularında Zile-Ankara kara yolu Koçaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Temel Perçen hakimiyetindeki 60 ZT 267 plakalı traktör, yoğun sisin etkili olduğu yolda  Abdullah Candan (62) idaresindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil ve Halit Özalpler idaresindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisiyle çarpıştı.

Tokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Candan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan okul servisindeki 9 öğrenci ise ambulanslarla  Zile Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı Tokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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