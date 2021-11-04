Tokat Zile'de korkunç kaza! Okul servisi, otomobil ve traktör çarpıştı: 1 ölü, 9 öğrenci yaralı Tokat'ın Zile ilçesinde traktör, otomobil ve okul servisinin karıştığı trafik kazasında Abdullah Candan hayatını kaybetti, 9 öğrenci ise yaralandı.

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Alınan bilgilere göre kaza saat 07.30 sularında Zile-Ankara kara yolu Koçaş köyü yol ayrımında meydana geldi. Temel Perçen hakimiyetindeki 60 ZT 267 plakalı traktör, yoğun sisin etkili olduğu yolda Abdullah Candan (62) idaresindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil ve Halit Özalpler idaresindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisiyle çarpıştı. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kazada otomobil sürücüsü Candan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan okul servisindeki 9 öğrenci ise ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı. Tayfun Altuntaş Editör tokatzilekazaölüyaralı