Tokatlı başkan karantina sürecini yaylada geçiriyor

Tokat'ın Başçiftlik İlçe Belediye Başkanı Murat Tuncel'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kendisini izole etmek için ailesiyle birlikte yaylada bulunan evine giden Tuncel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAYLA EVİNDE KARANTİNA

Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Burada kendisine yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kendisini toplumdan izole etmek isteyen Tuncel, aile üyeleriyle birlikte yayladaki evinde kendisini karantina altına aldı.

Başkan Tuncel'in 92 yaşındaki annesi Fadik Tuncel'i 3 gün önce kaybettiği bilinirken yaklaşık 2 hafta önce de oğlunun düğününü yaptığı öğrenildi. Tuncel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yayladaki evinde ilaç tedavisine devam ettiği belirlendi.

VAKA GÖRÜLMEYEN TEK İLÇEYDİ

Mayıs ayı boyunca hiç pozitif vaka görülmemesi sebebiyle gündeme gelen 8 bin 323 nüfuslu Başçiftlik, Tokat ili sınırları içinde vaka görülmeyen tek ilçe statüsündeydi. İlçe başkanı Tuncel, o sıralar yaptığı açıklamada ilçe halkının pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyduğunu belirtmiş ve ilçeye virüs bulaşmaması temennisinde bulunmuştu.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 92 bin 227 test yapıldı, 1203 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 22 hasta vefat etti, 772 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569'a çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 154 bin 157, vaka sayısı 255 bin 723, vefat sayısı 6 bin 80 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 749, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır Hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir. Tedbir alalım. Yenilen Koronavirüs olacak." ifadelerini kullandı.