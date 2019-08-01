Tokatlı kuaförden müşterilerine takım amblemi tıraşı

TOKAT'ta berberlik yapan Murat Daşkın, müşterilerinin isteği üzerine, tuttukları takımın amblemlerini enselerinin üzerinde oluşturuyor.

Kent merkezinde, 25 yıldır berberlik yapan Murat Daşkın, fanatik taraftarların istekleri doğrultusunda, enselerinin üzerlerinde futbol takımlarının amblemlerini oluşturuyor. Kendisi de futbolsever olan Daşkın, müşterilerinin talebi üzerine tuttukları takımın amblemini yapıyor. Yakın illerdeki maçlara gidecek fanatik taraftarlar, karşılaşma öncesi Daşkın'ın dükkanının yolunu tutuyor.

Yoğun talep üzerine bu işi yaptığını belirten Murat Daşkın, "Portre işine müşterilerin çizimleri ve biraz da futbola ilgim olduğu için böyle çizimlere başladım. Elimden geldiği kadar çizim yapıyorum. Müşterilerin hoşuna gidiyor. Çocuklarına yaptırıyorlar. Maçlara giden arkadaşlar buraya gelip yaptırıyorlar" dedi.

Tuttuğu takımın amblemini başına yaptıran Erkan Özçelik ise "'Böyle bir şey yaptırmak istiyordum. Arkadaşlarım da yapıyordu. Murat ağabeyin bu tür tıraşları yaptığını sosyal medyada gördüm. Birçok berbere gittim hiç biri yapmadı. Buraya geldim. Fanatik bir Galatasaraylı olduğum için amblemini kafama çizdirdim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA