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  3. Tokatlı saldırının ardından bir kez daha şoke oldu! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurta fırlatıldı

Tokatlı saldırının ardından bir kez daha şoke oldu! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurta fırlatıldı

Lyon kentine ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurtaya benzeyen bir nesne atıldı. Macron yaşadığı olayda şaşkınlığını gizleyemezken nesneyi atan kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz aylarda bir vatandaşın tokat attığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir kez daha kendisini şoke eden bir olay yaşadı. Macron, Lyon'da yaptığı bir ziyaret sırasında yumurtaya benzeyen bir nesnenin fırlatılmasıyla şoke oldu. Macron arkasından atılan nesneyi kimin attığını göremezken, korumalar hemen Macron'un başını korumaya çalıştı. 

Tokatlı saldırının ardından bir kez daha şoke oldu! Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yumurta fırlatıldı

Öte yandan Macron'a cismi atan kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. 

TOKATLI SALDIRIYA MARUZ KALMIŞTI

Öte yandan Emmanuel Macron, Drome’da katıldığı bir etkinlik sırasında bir kişinin tokatlı saldırısına maruz kaldı.

Korumaların araya girmekte geciktiği olayda Fransa Cumhurbaşkanı’na saldıran kişinin kimliği henüz açıklanmadı. Yetkililer 2 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tayfun Altuntaş
Editör
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