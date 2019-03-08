Tokatspor 0 - 1 Zonguldak Kömürspor / Maç Özeti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında Tokatspor, Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. Tokatspor ve Zonguldak Kömürspor taraftarlar maç sonucu'nu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'te Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 25. hafta maçında Tokatspor sahasında Zonguldak Kömürspor ile 06.03.2019 14:30'da karşılaştı. stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Tokatspor - Zonguldak Kömürspor maçı kaç kaç bitti?

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STADYUM BİLGİSİ





MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

06.03.2019 14:30



MAÇIN HAKEMLERİ

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Zonguldak Kömürspor

Zonguldak Kömürspor İlk 11

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Yedekler

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Teknik Sorumlu

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Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Menemen Belediyespor 25 15 7 3 54 31 52 23 2 Tuzlaspor 25 15 5 5 47 14 50 33 3 Fatih Karagümrük 25 15 4 6 41 26 49 15 4 Manisa BBSK 25 11 10 4 43 20 43 23 5 Şanlıurfaspor 25 11 7 7 33 29 40 4 6 Etimesgut Belediyespor 25 10 6 9 31 29 36 2 7 Pendikspor 25 9 8 8 35 35 35 0 8 Zonguldak Kömürspor 25 8 9 8 26 29 33 -3 9 Kahramanmaraşspor 25 9 6 10 27 31 33 -4 10 Sivas Belediyespor 25 9 6 10 30 35 33 -5 11 Bak Spor 25 7 10 8 27 36 31 -9 12 Kırklarelispor 25 8 6 11 35 33 30 2 13 Tarsus İdman Yurdu 25 7 9 9 31 41 30 -10 14 Fethiyespor 25 4 12 9 26 31 24 -5 15 Bandırmaspor 25 6 6 13 30 42 24 -12 16 Konya Anadolu Selçukspor 25 4 11 10 31 45 23 -14 17 Darıca Gençlerbirliği 25 5 6 14 21 48 21 -27 18 Tokatspor 25 3 10 12 20 33 19 -13

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