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  3. Tokatspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

Tokatspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Tokatspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.

İlk yarıda 10 mağlubiyet, 6 beraberlik 1 galibiyet alarak ligde 9 puanla sonuncu sırada bulunan Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendirdi.

Bordo-beyazlılar Bayrampaşa Belediyespor'dan Ahmet Arı, Anadolu Selçukspor'dan Vedat Saygı, Niğde Anadolu'dan Ömer Kandemir, Sancaktepe Belediyespor'dan Onur Alkan, Osmanlıspor'dan Ömer Alp Kulga ve Ankaragücü'nden Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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