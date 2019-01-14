Tokatspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.
TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattı.
İlk yarıda 10 mağlubiyet, 6 beraberlik 1 galibiyet alarak ligde 9 puanla sonuncu sırada bulunan Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendirdi.
Bordo-beyazlılar Bayrampaşa Belediyespor'dan Ahmet Arı, Anadolu Selçukspor'dan Vedat Saygı, Niğde Anadolu'dan Ömer Kandemir, Sancaktepe Belediyespor'dan Onur Alkan, Osmanlıspor'dan Ömer Alp Kulga ve Ankaragücü'nden Timur Kosovalı'yı kadrosuna kattı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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