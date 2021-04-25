Tokatspor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Tokatspor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Tokatspor ve Ceyhan Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Tokatspor sahasında Ceyhan Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Tokatspor - Ceyhan Spor maçının skoru ne? Tokatspor, Ceyhan Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tokatspor Ceyhan Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Tokatspor Ceyhan Spor Maçının Hakemleri

Davut Dakul Çelik(hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Yeşildağ(dördüncü Hakem)

Tokatspor

Tokatspor İlk 11

1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 5. Abdulbaki Şahin, 19. Furkan Kaya, 52. Sabrican Nazlı, 6. Serhat Kaymak, 23. Eray Uysal, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 99. Mert Yasir Yılmaz



Yedekler

22. Ali Can Özer, 17. Yunus Emre Yılmaz, 27. Umut Eren Şenel



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Ceyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11

35. Yunus Emre Karahan, 16. Zekeriya Çakırca, 18. Mert Canpolat, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 47. Mehmet Ali Deniz, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç, 83. Yunus Nas



Yedekler

66. Duran Tolga Atıcı, 6. Selim Asal, 14. Ali Özdemir, 24. Mehmet Can Tokyürek, 96. Ramazan Koca



Teknik Sorumlu

Mehmet Koç



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 31 18 8 5 60 33 62 27 2 Nazilli Belediyespor 31 18 6 7 62 29 60 33 3 Fethiyespor 31 16 7 8 53 27 55 26 4 Yomraspor 31 13 11 7 42 32 50 10 5 Mardin Fosfat Spor 31 12 12 7 38 30 48 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 31 11 13 7 38 35 46 3 8 Darıca Gençlerbirliği 31 10 13 8 28 25 43 3 9 Büyükçekmece Tepecikspor 31 10 11 10 46 36 41 10 10 Ceyhanspor 31 11 8 12 47 65 41 -18 11 Ağrı 1970 Spor 31 10 9 12 25 38 39 -13 12 Kahta 02 Spor 31 7 14 10 36 36 35 0 13 Karaman Belediyespor 31 7 13 11 35 39 34 -4 14 Çengelköyspor A.Ş. 31 8 10 13 33 38 34 -5 15 Tekirdağspor 32 6 12 14 41 54 30 -13 16 Tokatspor 31 6 7 18 22 61 25 -39 17 Yozgatspor 1959 FK 31 4 7 20 28 52 19 -24

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