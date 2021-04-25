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Tokatspor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Tokatspor, Ceyhan Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tokatspor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Tokatspor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Tokatspor ve Ceyhan Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  33. hafta maçında Tokatspor sahasında Ceyhan Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Tokatspor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?

Tokatspor, Ceyhan Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Tokatspor  Ceyhan Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Tokatspor Ceyhan Spor Maçının Hakemleri
Davut Dakul Çelik(hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Yeşildağ(dördüncü Hakem)

TOKATSPORTokatspor

Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 5. Abdulbaki Şahin, 19. Furkan Kaya, 52. Sabrican Nazlı, 6. Serhat Kaymak, 23. Eray Uysal, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 99. Mert Yasir Yılmaz

Yedekler
22. Ali Can Özer, 17. Yunus Emre Yılmaz, 27. Umut Eren Şenel

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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CEYHAN SPORCeyhan Spor

Ceyhan Spor İlk 11
35. Yunus Emre Karahan, 16. Zekeriya Çakırca, 18. Mert Canpolat, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 47. Mehmet Ali Deniz, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç, 83. Yunus Nas

Yedekler
66. Duran Tolga Atıcı, 6. Selim Asal, 14. Ali Özdemir, 24. Mehmet Can Tokyürek, 96. Ramazan Koca

Teknik Sorumlu
Mehmet Koç

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor31188560336227
2Nazilli Belediyespor31186762296033
3Fethiyespor31167853275526
4Yomraspor311311742325010
5Mardin Fosfat Spor31121273830488
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar31111373835463
8Darıca Gençlerbirliği31101382825433
9Büyükçekmece Tepecikspor3110111046364110
10Ceyhanspor3111812476541-18
11Ağrı 1970 Spor3110912253839-13
12Kahta 02 Spor31714103636350
13Karaman Belediyespor3171311353934-4
14Çengelköyspor A.Ş.3181013333834-5
15Tekirdağspor3261214415430-13
16Tokatspor316718226125-39
17Yozgatspor 1959 FK314720285219-24

Fikstür

25.04.2021Yozgatspor 1959 FK6-0Tekirdağspor
25.04.2021Tokatspor1-5Ceyhanspor
25.04.2021Nazilli Belediyespor2-0Büyükçekmece Tepecikspor
25.04.2021Çengelköyspor A.Ş.0-1Yomraspor
25.04.2021Belediye Kütahyaspor1-1Mardin BŞ. Başakspor
25.04.2021Ağrı 1970 Spor0-0Fethiyespor
25.04.2021Halide Edip Adıvar1-1Kahta 02 Spor
25.04.2021Darıca Gençlerbirliği0-1Karaman Belediyespor

 

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