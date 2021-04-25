Tokatspor, Ceyhan Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Tokatspor, Ceyhan Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 33. hafta maçında Tokatspor, Ceyhan Spor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Tokatspor ve Ceyhan Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 33. hafta maçında Tokatspor sahasında Ceyhan Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Tokatspor - Ceyhan Spor maçının skoru ne?
Tokatspor, Ceyhan Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Tokatspor Ceyhan Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gaziosmanpaşa Stadı - Tokat - Tokat Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Tokatspor Ceyhan Spor Maçının Hakemleri
Davut Dakul Çelik(hakem), Ahmet Oğuz Yılmaz(1. Yardımcı Hakem), Tolga Özcan(2. Yardımcı Hakem), Ahmet Yeşildağ(dördüncü Hakem)
Tokatspor İlk 11
1. Mikail Keskin, 2. Berkcan Aytaç, 5. Abdulbaki Şahin, 19. Furkan Kaya, 52. Sabrican Nazlı, 6. Serhat Kaymak, 23. Eray Uysal, 60. Mehmet Menderes Önkuzu, 20. Tahir Mert Uzunsakal, 10. Ahmet Talha Yılmaz, 99. Mert Yasir Yılmaz
Yedekler
22. Ali Can Özer, 17. Yunus Emre Yılmaz, 27. Umut Eren Şenel
Teknik Sorumlu
Goller
{homeGoal}
Kartlar
{homeCard}
Oyundan Çıkanlar
{homeOut}
Oyuna Girenler
{homeIn}
Ceyhan Spor İlk 11
35. Yunus Emre Karahan, 16. Zekeriya Çakırca, 18. Mert Canpolat, 19. Fatih Yılmaz, 20. Selçuk Öztürk, 21. Murat Çaydemir, 22. Başaran Balcı, 47. Mehmet Ali Deniz, 70. Kemal Temel, 77. Ahmet Can Genç, 83. Yunus Nas
Yedekler
66. Duran Tolga Atıcı, 6. Selim Asal, 14. Ali Özdemir, 24. Mehmet Can Tokyürek, 96. Ramazan Koca
Teknik Sorumlu
Mehmet Koç
Goller
{awayGoal}
Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
{awayOut}
Oyuna Girenler
{awayIn}
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|31
|18
|8
|5
|60
|33
|62
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|31
|18
|6
|7
|62
|29
|60
|33
|3
|Fethiyespor
|31
|16
|7
|8
|53
|27
|55
|26
|4
|Yomraspor
|31
|13
|11
|7
|42
|32
|50
|10
|5
|Mardin Fosfat Spor
|31
|12
|12
|7
|38
|30
|48
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|31
|11
|13
|7
|38
|35
|46
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|31
|10
|13
|8
|28
|25
|43
|3
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|31
|10
|11
|10
|46
|36
|41
|10
|10
|Ceyhanspor
|31
|11
|8
|12
|47
|65
|41
|-18
|11
|Ağrı 1970 Spor
|31
|10
|9
|12
|25
|38
|39
|-13
|12
|Kahta 02 Spor
|31
|7
|14
|10
|36
|36
|35
|0
|13
|Karaman Belediyespor
|31
|7
|13
|11
|35
|39
|34
|-4
|14
|Çengelköyspor A.Ş.
|31
|8
|10
|13
|33
|38
|34
|-5
|15
|Tekirdağspor
|32
|6
|12
|14
|41
|54
|30
|-13
|16
|Tokatspor
|31
|6
|7
|18
|22
|61
|25
|-39
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|31
|4
|7
|20
|28
|52
|19
|-24
Fikstür
|25.04.2021
|Yozgatspor 1959 FK
|6-0
|Tekirdağspor
|25.04.2021
|Tokatspor
|1-5
|Ceyhanspor
|25.04.2021
|Nazilli Belediyespor
|2-0
|Büyükçekmece Tepecikspor
|25.04.2021
|Çengelköyspor A.Ş.
|0-1
|Yomraspor
|25.04.2021
|Belediye Kütahyaspor
|1-1
|Mardin BŞ. Başakspor
|25.04.2021
|Ağrı 1970 Spor
|0-0
|Fethiyespor
|25.04.2021
|Halide Edip Adıvar
|1-1
|Kahta 02 Spor
|25.04.2021
|Darıca Gençlerbirliği
|0-1
|Karaman Belediyespor