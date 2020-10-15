Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonu heyecanı devam ediyor. 1. Tur maçlarının oynandığı haftada son maç gününde üç maç bulunuyor. Bu maçların arasından Tokatspor - Erbaaspor maçının detaylarını haberimizde verdik. 3.Lig 2.Grup'ta mücadele eden Tokatspor, liginde 5 puanla 10. sırada bulunuyor. 3.Lig 3.Grup'ta yoluna devam eden Erbaaspor ise liginde 1 puanla 16. sırada bulunuyor. Türkiye Kupası 1. Tur'da karşılaşacak olan iki takım, mücadeleyi kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Peki, Tokatspor - Erbaaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TOKATSPOR - ERBAASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tokatspor - Erbaaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele bugün saat, 14.30'da Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmanın hakemi, Adem Cinek olacak. Adem Cinek'in yardımcılıklarını ise Metin Yalçın ve Aykut Yılmaz üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın her sezon olduğu gibi bu sezonda yayıncısı Turkuvaz Grubu oldu. Dolayısıyla 1. Tur maçları A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Tokatspor - Erbaaspor maçını da saat 14.30'da A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.