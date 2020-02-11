Tokat’ta 4 ilçede kar tatili

Tokat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçede taşımalı sistemle eğitim, Zile'de ise ilçe genelinde 1 gün süre okullar tatil edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda bazı ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için tatil kararı alındığına dikkat çekildi. Açıklamada kaymakamlıkların kararı ile Turhal, Yeşilyurt ve Artova ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile Zile ilçe genelindeki tüm okullarda 1 gün süre ile eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

Kaynak: İHA